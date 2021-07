Myszków. Przejście pod torami w Myszkowie-Mrzygłodzie gotowe. Przystanek jest nowoczesny

Efektem inwestycji na linii Częstochowa – Zawiercie jest m.in. skrócenie czasu podróży koleją z Częstochowy do Zawiercia, lepsza komunikacja w województwie śląskim oraz między regionami. Zwiększył się komfort obsługi na stacjach i przystankach. Codziennie na trasie kursuje kilkadziesiąt pociągów. Czas przejazdu z Częstochowy do Zawiercia skrócił się o ok. 10 minut, (z ok. 50 do ok. 40 minut). Zmodernizowane tory i urządzenia pozwalają zwiększyć prędkość ze 120 do 160 km na godzinę. Inwestycja zapewnia też sprawniejsze przewozy towarowe na terenie i przez województwo śląskie.