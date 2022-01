Myszków. Sprawa głodzonych psów zbliża się do końca. Sąd czeka na wyniki badań czy oskarżona była poczytalna

Myszków. Rozprawa dotycząca głodzenia psów

W sierpniu 2020 roku działacze Fundacji „Do serca przytul psa” i pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zawierciu, dzięki sygnałowi sąsiadów hodowli uratowali cztery prawie zagłodzone na śmierć psy - trzy dogi kanaryjskie i suczkę rasy bulterier. Pieski były w wieku do 4 do 8 lat.

Wg świadków powód zaniedbań w hodowli mógł wynikać z problemów rodzinnych oskarżonej, problemów alkoholowych. Do hodowli bowiem przez kilka lat, kiedy była prowadzona nie było zastrzeżeń. Przez około pięć miesięcy trwało doprowadzenie zagłodzonych psów do dobrego stanu zdrowie. Jeden jeszcze przechodzi rehabilitację. Koszt ich rehabilitacji to około 30 tys. zł.

Wg świadków cena jednego szczeniaka tej rasy jakie były tam hodowane to 5-7 tys. zł.