Myszkowscy policjanci zatrzymali, po pościgu, kierowcę uciekającego BMW. Stracił prawo jazdy i dostał wysoki mandat

W piątek po godzinie 22. mundurowi z myszkowskiej drogówki na Placu Dworcowym w Myszkowie zauważyli BMW, którego kierujący wprowadził samochód w poślizg na rondzie.

- Od razu postanowili zatrzymać pojazd do kontroli aby sprawdzić, co było powodem takiego zachowania. Policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, ruszając za bmw. Kierujący nie reagował jednak na sygnały nakazujące zatrzymanie się - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Uciekając przed policyjnym radiowozem rażąco łamał przy tym przepisy ruchu drogowego. Po kilku kilometrach ucieczka zakończyła się na ulicy Pawiej w Myszkowie.

Za kierownicą BMW siedział 22-letni mieszkaniec Żarek, a wraz z nim podróżowali jeszcze dwaj mężczyźni i kobieta. W czasie kontroli wszyscy podróżujący zaczęli zachowywać się agresywnie. Do pomocy ruszyły kolejne patrole. Podczas kontroli okazało się, że kierowca był trzeźwy i nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. Za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego to jest m.in. wyprzedzanie w rejonie przejścia dla pieszych, 22-letni żarczanin został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych i 15 punktami karnymi. Stracił też prawo jazdy. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i kontynuowanie jazdy pomimo wydawanych przez policję poleceń zatrzymania pojazdu przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.