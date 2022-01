MZK w Bielsku-Białej w nowej odsłonie. Spółka wprowadziła nowe logo i identyfikację wizualną

MZK w Bielsku-Białej z nowym logo

Od poniedziałku, 17 stycznia, oficjalnie MZK w Bielsku-Białej ma nowe logo i identyfikację wizualną. Znak oparto na symbolu strzałki wskazującej kierunek, w którym zmierza firma. Nawiązuje ona również do grafik na znakach drogowych oraz przycisku „start”, co podkreśla działanie i rozwój. Kolorystyka bazuje na poprzednim logotypie, co zapewnia kontynuację już wypracowanego wizerunku stabilnej firmy z tradycjami, mocno osadzonej w świadomości bielszczan. Logo jest więc zestawieniem historii oraz przyszłości.