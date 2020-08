Na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy można od dzisiaj jeździć szybciej. Zniesiono ograniczenia prędkości do 80 km/h

Oczywiście nie chodzi o to, że autostradą będzie można już jeździć bez żadnych limitów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad likwiduje jedynie ograniczenia prędkości, ustawione na ostatnim oddanym do ruchu odcinku A1 – będącym obwodnicą Częstochowy. Szybciej pojedziemy między węzłami Blachownia i Częstochowa Jasna Góra oraz Jasna Góra – Częstochowa Północ. Na pierwszym odcinku dozwolona będzie jazda z prędkością 140 km/h, a na drugim 110 km/h.

Powstają ekrany, bariery i oświetlenie

Budowano ekrany i bariery energochłonne, oświetlenie. Ogłoszono też przetargi na budowę Miejsc Obsługi Podróżnych przy tej trasie. Dopiero w czerwcu tego roku oddano do użytku węzeł Blachownia. To był ostatni węzeł, zamknięty dla kierowców, ale komunikacyjnie bardzo ważny, bo łączący A1 z drogą krajową nr 46. A to trasa prowadząca w stronę Opola lub w przeciwnym kierunku, m.in. do Szczekocin.