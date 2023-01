Na co pomaga witamina D? 7 układów, na które ma wpływ. O tym nie wiedzieliście!

Jaką rolę odgrywa witamina D3 w organizmie?

Zimowe miesiące, kiedy ekspozycja na słońce jest duża rzadsza, poziom witaminy D w organizmie może się znacznie obniżyć. To właśnie w te dni warto wzbogacić dietę o produkty zawierające duże dawki witaminy D. Do produktów bogatych w witaminę D3 należą: tłuste ryby morskie, oleje rybne, żółtka jaj, wątróbka oraz mięso czerwone i drobiowe.

Słoneczne miesiące to najlepszy czas w roku, w którym witamina D wchłania się naturalnie do organizmu poprzez ekspozycje na słońce, ponieważ aż 80% witaminy D pochodzi z syntezy skórnej pod wpływem słońca. Eksperci zalecają, aby poświęcić minimum 15 minut dziennie i to w zupełności wystarczy, żeby nasycić swój organizm odpowiednią dawką witaminy D. Ze względu na położenie geograficzne Polski, nawet 90% Polaków może mieć niedobory witaminy D. Zaleca się wówczas suplementację witaminą D3 od końca września do końca kwietnia w odpowiedniej dawce, zaleconej przez lekarza.