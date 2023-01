Na co umierają Polacy? Oto 10 najczęstszych chorób, które są przyczyną zgonów. Od lat pierwsze miejsce zajmuje ta sama choroba. SPRAWDŹ

Na co umierają Polacy? Oto 10 najczęstszych chorób. Zobaczcie

Najczęstszą przyczyną zgonów mieszkańców Polski są zdecydowanie choroby układu krążenia. W 2019 r. były one odpowiedzialne za 39,4% wszystkich zgonów, ale w związku z pan­demią COVID-19 ich udział w 2021 r. zmniejszył się do 34,8%.

Choroba serca była w 2021 r. najczęstszą przyczyną zgonu ludności Polski ogółem oraz osób w wieku powyżej 75 lat

Bardzo smutnym faktem jest to, że najczęstszą przyczyną zgonu młodych Polaków w wieku 15-24 lata a drugą co do częstości osób w wieku 25-44 lata są samobójstwa. Wciąż bardzo wysoką pozycję – trzecią w przypadku osób w wieku 45-74 lata, zajmuje rak tchawicy, oskrzela i płuca, a więc przyczyna zgonu, której w ogromnej większości można zapobiec. Natomiast bardzo złe świadectwo naszej statystyce zgonów wystawia fakt, że w częściej niż co dziesiątej karcie zgonu osób w wieku aktywności zawodowej 25-64 lata lekarz wpisał przyczynę nieokreśloną.