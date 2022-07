Na drzewach na terenie Pojezierza Palowickiego ktoś rozwiesił na drzewach pluszaki. Widok mrozi krew w żyłach Robert Lewandowski

W lesie, w Palowicach ktoś rozwiesił na drzewach maskotkiZobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Robert Lewandowski Zobacz galerię (12 zdjęć)

Trzeba przyznać, że lekko powiało grozą. W lesie, na terenie popularnego wśród rowerzystów Pojezierza Palowickiego, można natknąć się na niecodzienny widok - na drzewach ktoś rozwiesił pluszowe maskotki. Po co? Trudno to póki co ustalić.