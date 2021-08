Na Jasnej Górze policja i strażnicy ścigają pielgrzymów bez maseczek i pijących alkohol

Niestety podczas minionego weekendu na drogach Częstochowy nie obyło się bez zdarzeń drogowych. Jak podaje policja, tylko od 13 do 15 sierpnia na drogach miasta i powiatu doszło do 49 kolizji i 2 wypadków drogowych, w których 3 osoby zostały ranne.

Policjanci z ruchu drogowego ujawnili 195 wykroczeń popełnionych w ruchu drogowym – 117 z nich dotyczyło przekroczenia dozwolonych limitów prędkości przez kierowców. Dwie osoby straciły uprawnienia do kierowania za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.

W tych dniach policjanci podjęli 744 interwencji publicznych i zatrzymali 17 osób poszukiwanych. Ukaranych zostało 61 osób za nieprzestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.