Na Jasnej Górze w tym tygodniu. Pielgrzymka Romów, 640 lat sanktuarium, wieczory organowe

We wtorek, 29 listopada, minie 70 lat od podania wiadomości o wyniesieniu przez papieża Piusa XII abp. Stefana Wyszyńskiego prymasa Polski do godności kardynała. Było to w 1952 r. Ten dzień został wybrany na spotkanie zatytułowane „Jasna Góra 640 lat. Misterium trwania”.

Tytuł został zaczerpnięty z listu Prymasa Wyszyńskiego do pisarza Jana Dobraczyńskiego, którego błogosławiony poprosił o napisanie książki na Jubileusz 600-lecia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.