Na Jurze powstała wyjątkowa galeria - jej efekty zobaczymy w hotelu Fajkier oraz w...kalendarzu

Wyjątkowa wystawa z Jury

Agnieszka Miśta to mieszkanka gminy Kroczyce, która całe swoje dotychczasowe życie spędziła w towarzystwie dostojnych ssaków - koni. Pasją zaraził ją jej tata - Jacek. Ponad rok temu Agnieszka wybrała się na sesję zdjęciową z fotografem - Sławomirem Smoleniem. Miała to być jedna sesja, a skończyła się całą serią, której efektem jest wystawa oraz kalendarz na 2022 rok. W niedzielę, 12 grudnia w hotelu Fajkier w Lgocie Murowanej, odbył się wernisaż tej wystawy. Jest co podziwiać - piękna modelka, piękne ujęcia, dostojne zwierzęta i malownicza Jura Krakowsko-Częstochowska. To właśnie tam wszystko się działo.