Na katowickim Załężu powstaje Ciepły Przystanek - to miejsce skierowane do najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta ZDJĘCIA

- Nasz akcja Ciepły Przystanek Bethlehem w Katowicach - Załężu powstał w 2019 roku. To wtedy zaczęliśmy wywieszać i umieszczać w przestrzeni publicznej odzież, rzeczy niezbędne do przetrwania. Robiliśmy to na dwóch przystankach - przy ulicy Gliwickiej Punkt 44 i przy sklepie Netto. Teraz mamy swój własny wybudowany przystanek. Rozwieszamy rzeczy, akcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie przez ostatnie 4 lata wydaliśmy jakieś 11 tys. sztuk odzieży - mówił inicjator i pomysłodawca, ks. abp Krzysztof Nieciąg.