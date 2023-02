Na kopalni ROW, zamiast kawy i wafelków automaty wydają górnikom teraz rękawice ochronne i maski. Zgodnie z przydziałem

To dopiero ciekawostka! We wszystkich czterech zakładach tworzących kopalnię ROW wprowadzono nowość - automaty, które wydają górnikom rękawice ochronne, a także maski przeciwpyłowe, okulary czy zasypki. W kopalniach Jankowice, Chwałowice, Rydułtowy, Marcel automaty są aktywne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. - Maszyny są tak zaprogramowane, że wydają pracownikom dokładnie tyle środków ochrony osobistej, ile potrzeba - słyszymy w Polskiej Grupie Górniczej, do której należy zespolona kopalnia ROW.