Na lockdownie ucierpiało zdrowie psychiczne dzieci. Prof. Małgorzata Janas-Kozik z SUM: Pandemia obnażyła słabe punkty instytucji i rodzin

Nie tylko izolacja spędzała sen z powiek dzieci i młodzieży, ale także powrót do szkoły. - To był ogromny powód do stresu dla uczniów. Niestety na naszym oddziale pacjentów znów przybyło - przyznaje lekarka. - Właściwie każdy rodzic musiał w domu odbyć w tym temacie rozmowę ze swoim dzieckiem. Niezwykle trudny był to moment zwłaszcza dla dzieci lękowych, lękowo-depresyjnych czy ze spektrum autyzmu, które już wcześniej miały kłopot z nawiązywaniem relacji społecznych. Ich model postępowania zmienił się przez ten rok - zauważa.