Na lotnisku Katowice Airport w Pyrzowicach kończy się ważna inwestycja obsługi ruchu cargo. Ruch pasażerski w czasie świąt był ogromny

Ważna inwestycja, która zakończy się w tym roku

Rozbudowa bazy do obsługi technicznej samolotów na Katowice Airport w Pyrzowicach to bardzo ważna inwestycja, która sprawi, że katowickie lotnisko będzie atrakcyjniejsze nie tylko dla obsługi ruchu pasażerskiego, ale również dla ruchu cargo.

Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa zadania. Pierwsze to budowa przedhangarowej płyty postojowej o powierzchni 6,4 hektara z dziewięcioma stanowiska postojowymi dla samolotów kodu C (Airbus A320/Boeing 737). Prace budowalne praktycznie zakończyły się i nowa nawierzchnia zostanie oddana do użytku wiosną 2022 roku.