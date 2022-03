Na mecz Polska - Szwecja pojedziemy za darmo! Spotkanie odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jakie zmiany zaplanował ZTM?

Bezpłatna komunikacja z biletem na mecz

Kibice, którzy 29 marca wybiorą się do Chorzowa na mecz Polski ze Szwecją, będą mogli bezpłatnie skorzystać z komunikacji. W tym dniu uruchomione zostaną także dodatkowe połączenia, które ułatwią dojazd i powrót ze Stadionu Śląskiego. Wszyscy, którzy mają na to spotkanie bilety lub akredytacje, od godz. 13.00 do 1:00 w nocy nie będą musieli płacić za przejazd.

Uruchomiona zostanie dodatkowa linia tramwajowa – nr 0. Będzie ona kursować od Placu Wolności w Katowicach do przystanku Chorzów Stadion Śląski. Tramwaj będzie jeździł od ok. godz. 18.30, z częstotliwością co 5 minut, do ok. 20.20. Kolejne kursy realizowane będą z nieco mniejszą częstotliwością, natomiast od godz. 22.50 do 1.00 linia będzie odjeżdżać ponownie co 5 minut.

Linie tramwajowe 6, 9 i 19 obsługiwać będą pojazdy o większej pojemności. Przed meczem uruchomione zostaną też ponadplanowe kursy tych linii tramwajowych. Po wydarzeniu częściej kursować będą linie 6 i 19. Linie autobusowe 830, 840 i M3 będą kursowały autobusami o zwiększonej pojemności. Dodatkowo od godz. 17.00 linie te będą się zatrzymywać na przystanku Chorzów AKS.