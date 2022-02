Na osiedlu Witosa w Katowicach powstanie TBS. W bloku znajdzie się 75 mieszkań. Wartość inwestycji to prawie 47 mln zł

- Jestem pewien, że będzie to komfortowe miejsce do realizacji życiowych planów rodzin z Katowic, co na pewno ułatwi fakt, że część użytkowa budynku zostanie przeznaczona na żłobek oraz przedszkole – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W budynku, swoją siedzibę znajdzie również dyrekcja miejskiej biblioteki publicznej, która ma zostać przeniesiona z budynku przy ul. Kossutha 11 - dodaje prezydent.