Na pielgrzymce kobiet do Piekar o wierności, małżeństwie i szemraniu mówili abp Wiktor Skworc i bp Wiesław Śmigiel

Orędzie społeczne abp Wiktora Skworca w Piekarach Śląskich

Abp Wiktor Skworc tradycyjnie wygłosił orędzie społeczne do kobiet i dziewcząt w trakcie pielgrzymki kobiet do Piekar Śląskich. Metropolita katowicki zachęcał do świadomego korzystania z sakramentów, do których dostęp został ograniczony na skutek pandemii. Do stawania na straży świętości niedzieli m.in. poprzez chodzenie do Kościoła. Arcybiskup podziękował także wszystkim, którzy walczą na pierwszej linii frontu z pandemią Covid-19 i zachęcał do szczepień.