Na ratunek Żuraw? Były trener Lecha bliski przejęcia Podbeskidzia

Poszukiwania toczyły się od środy, gdy władze klubu pożegnały się z dotychczasowym trenerem, Mirosławem Smyłą. Wypowiedzenie wręczono mu zaledwie kilkanaście godzin po kompromitującej porażce w Pucharze Polski z trzecioligową Lechią Zielona Góra, ale nad zmianą trenera dyrektor sportowy Łukasz Piworowicz pracował już wcześniej. O losie Smyły przesądziła już ligowa porażka 0-5 ze Stalą Rzeszów i niezadowalający bilans czterech zwycięstw i czterech porażek w lidze.

Piworowicz rozważał kandydatury trzech Dariuszów: Banasika, Żurawia i Marca. Celem numer jeden był Banasik - były trener Radomiaka jeszcze w sobotę przyjechał do Bielska-Białej, by ustalać warunki kontraktu. Ostatecznie podziękował za propozycję, prawdopodobnie licząc na to, że wkrótce uda mu się znaleźć zatrudnienie w jednym z klubów PKO Ekstraklasy.

Ostateczny wybór padł na Żurawia, który był kandydatem do objęcia bielskiej drużyny już kilka miesięcy temu, ale wtedy nie porozumiał się z klubem w sprawie warunków kontraktu. Tym razem się udało, bo Piworowiczowi zależało na uznanym nazwisku - po fiaskach projektów, na czele których stanęli Piotr Jawny i Marcin Dymkowski, a później Smyła, dyrektor sportowy Górali nie może sobie pozwolić na kolejną wpadkę.