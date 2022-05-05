На росії триває прихована мобілізація. W Rosji trwa ukryta mobilizacja

Агітаційна кампанія триває і в інших суб’єктах РФ. За наявними даними, у військових комісаріатах Приморського краю активно проводиться робота щодо пошуку бажаючих взяти участь у бойових діях. Пропонована заробітна плата «добровольця» – від 200 тис. рос. руб.

Аналогічні заходи проходять також у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Місцеві військкомати пропонують укладення короткострокових контрактів на 3 місяці з проходженням підготовки на полігонах.

Водночас проводяться підготовчі заходи до можливого оголошення часткової мобілізації у Бєлгородській, Курській та Брянській областях на випадок різкого погіршення ситуації на українському фронті.

Агітаційні заходи наражаються на значну недовіру з боку потенційних «мобілізованих». Адже в РФ починає ширитись інформація про значну кількість вбитих на війні з Україною. Багато тих, хто на початку війни підписав «короткострокові контракти», не змогли повернутись додому після формального закінчення терміну контрактів. Додаються проблем з реальним отриманням обіцяних коштів – військові окупанта або взагалі не можуть отримати грошей, або ж отримують на порядок менші суми.

Rozpoczynając wojnę przeciwko Ukrainie rosja nie oczekiwała, że terrorystów oczekuje tak ogromy opór i niechęć. Straty rosji są bardzo wielkie w porównaniu do oczekiwań - zdobyć Kijów za 3 dni. Żeby kompensować straty oraz wypełnić rezerwy – rosja już miesiąc prowadzi ukrytą mobilizację obywateli-biorą wszystkich od młodych 18 letnich chłopaków do panów już w poważnym wieku, nawet bez komisji medycznej.

Solomiia Mykytsei

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