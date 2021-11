Na Śląsku szybko przybywa wyjazdów karetek do chorych na COVID-19. - Sytuacja jest trudna - mówi dyrektor WPR w Katowicach

Ponad 26 tys. nowych zakażeń - taki komunikat Ministerstwa Zdrowia pojawił się w mediach społecznościowych w piątek, 26 listopada. Pandemia koronawirusa w całym kraju przybiera zdecydowanie na sile. 19 tys. łóżek - przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 - jest, na ten moment, zajętych. To oznacza, że ratownicy medyczni mają pełne ręce roboty.

- Obecna sytuacja jest dosyć trudna, ale mamy wszystko pod kontrolą - informuje, w rozmowie z "DZ", Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Zauważalny jest jednak znaczny wzrost wyjazdów karetek. - W czwartek, 25 listopada, mieliśmy takich wyjazdów 176 i to w związku wyłącznie z COVID-19. Dla porównania, w zeszłym tygodniu takich wyjazdów było ok. 80-90 dziennie - dodaje dyrektor WPR-u, który zaznacza, że mimo mało optymistycznych statystyk, nie ma powodu do niepokoju.