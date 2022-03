Na służbie jest się całą dobę. Policjant z pow. bielskiego w czasie wolnym zatrzymał pijanego kierowcę KL

Młodszy aspirant Łukasz Bulowski w policyjnym radiowozie. KMP w Bielsku-Białej

Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Jasienicy (pow. bielski) udowodnił, że policjantem jest się także w czasie wolnym od służby. W nocy z piątku na sobotę doprowadził do zatrzymania 32-letniego kierowcy, który prowadził osobowego peugeota, mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Za to przestępstwo grozi mu teraz kara nawet do 2 lat więzienia.