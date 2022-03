Na terenie Elektrowni Łagisza w Będzinie ma powstać blok gazowo-parowy. Tauron sprawdza, czy inwestycja będzie opłacalna Piotr Sobierajski

Tauron rozważa budowę bloku gazowo-parowego na terenie Elektrowni Łagisza w Będzinie. mat. Tauron

Na terenie Elektrowni Łagisza w Będzinie ma zostać wybudowany kogeneracyjny blok gazowo-parowy o mocy ok. 400 MWe i ok 250 MWt. Tauron powrócił do tego pomysłu i właśnie rozpoczął kolejny etap tego projektu. Obecnie pozyskane zostaną oferty cenowe od potencjalnych wykonawców, które będą podstawą do wykonania finalnych analiz opłacalności przedsięwzięcia. Ewentualna realizacja inwestycji uzależniona będzie w kolejnym etapie od korzystnych rozstrzygnięć grudniowej aukcji rynku mocy oraz możliwości zapewnienia stabilnych dostaw gazu po cenie gwarantującej rynkowe funkcjonowanie jednostki.