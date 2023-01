Na terenie elektrowni w Rybniku rozpoczęła się budowa kotłowni rozruchowej. Inwestycja pochłonie 35 mln zł. Kiedy będzie gotowa? OPRAC.: Barbara Kubica-Kasperzec

Na terenie elektrowni w Rybniku ruszyła budowa kotłowni rozruchowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Rozpoczęła się budowa kotłowni rozruchowej w Elektrowni Rybnik należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. Inwestycja - jak podkreśla właściciel rybnickiego zakładu - zwiększy elastyczność bloków energetycznych poprzez umożliwienie ich szybkiego uruchomienia, gdy bloki pozostają w postoju. Kotłownia rozruchowa pozwoli Elektrowni Rybnik jeszcze szybciej reagować na dyspozycje Polskich Sieci Elektroenergetycznych, operatora systemu przesyłowego, dotyczące zwiększania mocy na wyłączonych w danym momencie jednostkach wytwórczych. Koszt inwestycji to ponad 35 milionów złotych, a termin jej realizacji to druga połowa października 2023 r.