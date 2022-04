Na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku powstaje pumptrack, atrakcja dla miłośników jazdy na rowerach

To kolejny tego typu obiekt w Rybniku. Pumptracki są już między innymi na terenie ośrodka sportowego w Rybniku-Kamieniu oraz na terenie parku przy kampusie. Teraz kolejny powstanie w Niewiadomiu, gdzie na finiszu jest remont kolejnego budynku tworzącego kompleks Zabytkowej Kopalni Ignacy. To właśnie w sąsiedztwie zabytkowej kopalni powstał kolejny tor dla miłośników jazdy na dwóch kółkach.

- Pumptrack to specjalnie przygotowana trasa w formie wzniesień i dolin, która poprzez odpowiedni dobór przeszkód pozwala na pokonanie go bez pedałowania – wyjaśnia Łukasz Karbowiński, rybnicki Oficer Rowerowy. - Tor posiada nawierzchnię asfaltową, która znajduje się w zagłębieniu terenu tworząc doskonałe warunki do dynamicznej zabawy i sportu. Najmłodsi będą mogli tutaj stawiać pierwsze kroki, a bardziej wymagający będą mogli pokazać swoje umiejętności -dodaje.

Tor wykonywany jest siłami pracowników Rybnickich Służb Komunalnych, we współpracy z rowerzystą Bartoszem Giemzą, mistrzem Polski w olimpijskiej dyscyplinie BMX Racing.