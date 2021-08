Na trzy godziny Bielsko zamieniło się w jezioro. Oberwanie chmury. Niezwykła historia z 1897 roku

Deszczowy początek sierpnia, a także ulewna końcówka lipca, gdzie woda - zalewając bielskie drogi - poważnie utrudniła jazdę samochodów w kilku miejscach miasta, przypomniały, ten żywioł daje się miastu we znaki od wieków.

- Intensywne deszcze połączone z burzą potrafią narobić szkód i skomplikować życie. Boleśnie przekonali się o tym mieszkańcy Bielska 124 lata temu. - przypomina bielski historyk Jacek Kachel. I sięga do lata 1897 roku, kiedy to dziennik Neue Freie Presse informował, że 3 sierpnia po kilku dniach opadów doszło do gwałtownej burzy i oberwania chmury.

- Miasto na trzy godziny zamieniło się w jezioro. Gazeta Neues Wiener Tagblatt donosiła, że zablokowany został ruch na ulicach, a niżej położone domy znalazły się na wysokość kilku metrów pod wodą. Dopełnienie obrazu grozy możemy znaleźć w Arbeiter Zeitung, która opisuje zniszczenia wywołane przez wodę - przy wjeździe do tunelu kolejowego część nasypu osunęła się na tor i zablokowała przejazd pociągu pasażerskiego do Żywca - relacjonuje Jacek Kachel.