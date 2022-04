Na wycieczkę z małym dzieckiem. Zobacz kilka propozycji na terenie Śląska i Zagłębia

Maluchom przypadnie do gustu zwłaszcza minizoo. Można w nim pogłaskać zwierzęta gospodarskie. Wyjście do ogrodu zoologicznego to także duża wartość edukacyjna. Małe dzieci bardzo lubią nazywać świat dookoła nich. W ZOO w końcu będą mogły na żywo zobaczyć żyrafy i słonie znane im z książeczek.Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Lucyna Nenow