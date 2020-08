Nacjonaliści hajlowali w Katowicach. 26-latka z Zabrza policja zatrzymała w niedzielę. Muzeum Auschwitz: "Nienawiść narasta stopniowo"

Organizator marszu nacjonalistów poskarżył się do Rzecznika Praw Obywatelskich

Organizator marszu "Katowice miastem nacjonalizmu" poskarżył się do Rzecznika Praw Obywatelskiej na to, że władze miasta zamierzają go pozwać za naruszenie dóbr i dobrego imienia Katowic - podał portal Onet.