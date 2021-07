Nad tyskie Paprocany przybyli odwiedzający w poszukiwaniu schronienia przed szalejącymi upałami. Dzisiaj w Tychach aż 32°C

Wysokie temperatury od paru dni dają się we znaki wszystkim mieszkańcom województwa śląskiego i nie tylko. Tychy nie stanowią wyjątku. W środę, 7 lipca br., na termometrach odnotowano nawet 32°C. Tyszanie w ramach walki z uciążliwymi upałami udali się nad Jezioro Paprocańskie. To idealne miejsce na odpoczynek i jedyne takie w mieście.

Wokół Jeziora Paprocańskiego znajdziemy ścieżki dla pieszych i rowerzystów, punkty gastronomiczne, a dla fanów aktywnego spędzania czasu - park linowy , boiska do gry w siatkówkę, piłkę nożną, koszykówkę, a także kort tenisowy. Dla dzieci otwarto specjalną atrakcję - wodny plac zabaw. To świetna alternatywa na ochłodzenie się, bez wchodzenia do jeziora, w którym znów pojawiły się sinice. Według niektórych mieszkańców nie tylko one stanowią problem.

- To idealne miejsce na odpoczynek. Przychodzę tutaj po pracy, żeby ochłodzić się nad wodą. Niestety woda jest brudna. Kiedyś była krystaliczna, raki tutaj nawet były... a teraz? Gdyby tylko dało się to jakoś wyczyścić, to by było super. Poza tym jest idealnie, nie trzeba po Polsce jeździć, kiedy ma się takie miejsce do odpoczynku - mówi jeden z wypoczywających mężczyzn.