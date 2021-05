Nad zalewem Nakło-Chechło w tym roku będą wyznaczone miejsca do kąpieli. Nie powtórzy się ubiegłoroczna sytuacja

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku nad Zalewem Nakło – Chechło nie wyznaczono miejsc strzeżonych, co niewątpliwie wywoływało kontrowersje. Kąpiel nie była zakazana, więc tak naprawdę pływaliśmy na własną odpowiedzialność. Tłumaczono się pandemią - że to ona właśnie pokrzyżowała plany.

W tym roku do takiej sytuacji jednak nie dopuszczono. Świerklanieccy radni wyrazili bowiem zgodę na utworzenie tzw. miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli nad zalewem, które będą strzeżone. Pod koniec kwietnia odbyło się spotkanie z odpowiednimi służbami mające na celu omówienie przygotowań do tegorocznego sezonu.

Mimo tego, że prawdopodobnie główną przyczyną utonięć wśród dorosłych był alkohol i brawura, to - być może - dzięki strzeżonym strefom udałoby się tego uniknąć i szybciej by zareagowano na niepokojące sygnały. Przypomnijmy - powierzchnia zalewu wynosi ponad 90 hektarów.

Wspomnianych miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli nad zalewem Nakło-Chechło będzie w ciągu wakacji dokładnie cztery. Jednak nie wszystkie będą funkcjonować jednocześnie. Zgodnie z prawem mogą one działać tylko przez 30 dni. Dlatego pierwsze dwa będą czynne od 26 czerwca do 25 lipca. Później nastąpi kilkudniowa przerwa. Od 31 lipca ratownicy znów się pojawią i miejsca strzeżone (tylko, że lekko "przesunięte") będą działały aż do 29 sierpnia.