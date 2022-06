"Nadal mój... Sosnowiec". Wystawa zdjęć Klaudii Pluty pokazuje różne oblicza miasta

Kiedy rozpoczęłaś swoją przygodę z fotografią?

Zdjęcia wykonywałam już jako małe dziecko. Moim pierwszym aparatem była Praktica, przywieziona z NRD. To były czasy, gdy aparaty korzystały jeszcze z klisz składających się z 36 klatek. trzeba było bardzo ostrożnie dobierać to, co chciało się sfotografować. Później zdjęcia wykonywałam zakupionym w ZSRR Zenitem. Kolejne aparaty kupowała już sama. Pozostałam jednak przy kliszy. Teraz korzystam z Nikona D60. W dzisiejszych czasach to niemal zabytek, ale nie zmieniam go, bo robi świetne zdjęcia.

Czy to Twoja pierwsza wystawa?

Nie. Moja pierwsza wystawa autorska miała miejsce rok po moim powrocie do Sosnowca. Zatytułowałam ją "Sosnowiec, moje nowe miasto". W tym roku mija 10 lat od jej debiutu. Niejako dla uczczenia tej rocznicy powstała obecna, zatytułowana "Nadal mój... Sosnowiec". Część z tutaj wystawionych zdjęć pochodzi z pierwszej wystawy. Zamierzeniem było ujęcie w ramy mojego pobytu w tym mieście, mojej miłości do niego. Chciałam pokazać Sosnowiec takim, jakim jest, zwrócić uwagę jego mieszkańców na te mniej oczywiste jego elementy. Osoby oglądające moje fotografie skrajnie reagują na przedstawione na nich miejsca. Niektórzy od razu je rozpoznają inni pytają, czy to na pewno w Sosnowcu. Taki efekt właśnie chciałam osiągnąć - pokazanie, że nawet jeżeli od urodzenia mieszka się w danym mieście, to wciąż można odnaleźć miejsca nieznane.