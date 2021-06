Nadciąga ochłodzenie i ciąg dalszy burz. Co przyniesie pogoda na weekend? Sprawdź prognozę IMGW na 25-27.06.2021 TK

Ostatni weekend czerwca przyniesie długo oczekiwane ochłodzenie. Po fali upałów, a także fali nawałnic i gwałtownych zjawisk w pogodzie czeka nas ciąg dalszy burz, choć będą one nam towarzyszyć głównie w piątek i w sobotę. Niedziela natomiast ma już być względnie godna. Czy upały ponownie dojdą do głosu? Sprawdź, co mówi prognoza IMGW na 25-27 czerwca 2021.