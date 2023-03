"Nadzieja na Dom". Już jutro w Jaworznie wyjątkowa niedziela. Profesjonalny plener fotograficzny za datek dla czworonogów ze stowarzyszenia

Pod opieką stowarzyszenia znajduje się także kilkadziesiąt zwierząt w tak zwanych domach tymczasowych, gdzie czekają na swoje stałe domy. Do gabinetu weterynaryjnego działającego przy stowarzyszeniu, potrzebna jest także aparatura USG.

- Ostatnio prowadziliśmy zbiórkę na usg do naszego gabinetu weterynaryjnego. Do uzbierania pełnej kwoty, 22 tysięcy złotych brakuje nam ponad 6 tysięcy. Dodatkowo cały czas prowadzimy zbiórki na drogie zabiegi oraz powoli przygotowujemy się do kolejnego sezonu na kocięta - sumuje Pawlaczek.