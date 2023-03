"Nadzieja na Dom". Tylko w Jaworznie, tylko w niedzielę. Profesjonalny plener fotograficzny za datek dla czworonogów ze stowarzyszenia

Daj dziesiątkę na kociaka, no i dorzuć coś na psiaka. Plener studio. Akcja dla tych, które mają nadzieję na dom. Dariusz Golik, profesjonalny fotograf z Jaworzna zaprasza wszystkich chętnych, którym nie jest obojętny los bezdomnych zwierząt, do udziału w akcji charytatywnej na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami "Nadzieja na Dom". W zamian za datek dla stowarzyszenia, fotograf wykona profesjonalne zdjęcia Waszych czworonożnych pupili podczas spaceru. Tylko w niedzielę. Tylko w Jaworznie. Park Podłęże. Plenerowe studio dla czworonogów i ich właścicieli czynne będzie w godzinach od 15.30 do 17.