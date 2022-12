Nadzwyczajni Niezwyczajni! Drużyna Polichromu. Zagraj w wolontariat

Nazwa "Polichrom" została stworzona w opozycji do "Monochromu" i nawiązuje do idei wspólnego zespołowego działania opartego na różnorodności osobowości i pomysłów, otwartości na drugiego , innego człowieka w odróżnieniu od działania indywidualnego, nakierowanego na realizację osobistych korzyści. Innowacyjność projektu polega na wykorzystaniu gry i rywalizacji między drużynami tak zwanej " grywalizacji"

— Dzięki udziale w grze możemy realizować swoje pragnienie, by pomagać innym. Dobrze jest pomagać, a jeszcze lepiej robić to w drużynie. „Jesteśmy, jak to się mówi, „specjalnej troski”. W swoim życiu dużo dostaliśmy od innych. Chcemy to dobro przekazywać dalej. Dlatego z radością włączyliśmy się w projekt Polichromu: „Zagraj w wolontariat”- mówi Karina Gaj-Woźniak opiekun grupy z ZSZS nr 6. Jesteśmy tam jedyną szkołą specjalną. Taką niezwyczajną. „My też jesteśmy Niezwyczajni. Razem ze Zwyczajnymi realizujemy trzy duże misje, wiele wyzwań oraz szybkich zadań tak zwanych „tasków” - wspomina Joanna Miłek opiekun grupy z ZSZS nr 6.