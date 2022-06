Najciekawsze wydarzenia na weekend w woj. śląskim [18-19.06.2022]. Będzie się działo! Zobacz

Przedostatni czerwcowy weekend to niezwykle różnorodna oferta wydarzeń, jakie będą odbywały się w województwie śląskim. W najbliższych dniach, na mieszkańców regionu czeka mnóstwo koncertów – również tych plenerowych – oraz spektakli teatralnych, tanecznych, a także występów kabaretowych i stand-upowych. Jak co tydzień, na scenach instytucji wydarzy się wiele, a różnorodność inicjatyw sprawia, że każdy może wśród nich znaleźć coś dla siebie. Ponadto, w ten weekend mieszkańcy województwa będą mogli wziąć udział również w imprezach, jakie w kilku miejscach wpisują się w obchody dni miasta. Wśród muzycznych spotkań nie zabraknie dźwiękowych inspiracji oraz świetnej zabawy na otwartej przestrzeni, zaś w teatrze widzowie dadzą się ponieść wspaniałej grze aktorskiej. W nadchodzących dniach będzie się sporo działo, a wszystko to zapewni wiele pozytywnych emocji, a także świetną zabawę.