Najciekawsze wydarzenia weekendowe w województwie śląskim. Zobacz, co się będzie działo w dniach 9-10 lipca 2022. Jest w czym wybierać!

Kolejny lipcowy weekend zapowiada się wakacyjnie, co oznacza, że wiele wydarzeń będzie odbywało się w plenerze. Wśród nich nie brakuje pikników, koncertów czy atrakcji w terenie. Letnia pogoda sprzyja spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu czy wieczorów w otwartych przestrzeniach miejskich. Z kolei wiele osób decyduje się na wyjazdy i pobyt poza miastem. W związku z tym także pracownicy instytucji kulturalnych, między innymi teatrów, wrócą z nowym repertuarem dopiero we wrześniu. Z uwagi na to, wydarzeń weekendowych przez okres wakacyjny jest zdecydowanie mniej niż wcześniej, co nie oznacza, że całkowicie zostały one zawieszone. Niektóre ośrodki teatralne na terenie województwa śląskiego nadal proponują spektakle, a w ofercie imprez na pewno też znajdą się jakieś imprezy muzyczne. W najbliższych dniach, tak jak przed tygodniem, nie będzie się działo zbyt wiele, ale warto zwrócić uwagę na propozycje, które mogą stać się trafnym wyborem co do opcji spędzania wolnego czasu.