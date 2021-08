Najdroższe mieszkania w Katowicach. Na sprzedaż kawalerki w Pierwszej Dzielnicy za prawie 13 tys. za metr. Na wtórnym rynku

Na rynku wtórnym już pojawiły się oferty sprzedaży mieszkań w Pierwszej Dzielnicy w Katowicach. To osiedle, które powstało tuż za Muzeum Śląskim: trzy wysokie na 12 pięter budynki ze wspólnym patio i otwartym pasażem przed nim oraz schodami nad ulicą Góreckiego. Jest tu 265 mieszkań. To, że mieszkania są już na wtórnym rynku to ciekawostka, bo osiedle dopiero co zostało oddane do użytku i mieszkania sprzedawano, ale na rynku pierwotnym. Pierwsi mieszkańcy odebrali klucze w trzecim kwartale tego roku. A już jesienią 2020, na rok od ukończenia budowy, sprzedano 85 proc. mieszkań.

Kolejna ciekawostka to cena: na wtórnym rynku mieszkania w Pierwszej Dzielnicy kosztują ponad 12 tysięcy złotych za metr.

Obecnie na portalach ogłoszeniowych znajdziemy np. taką ofertę: kawalerka na pierwszym piętrze o powierzchni 30,26 mkw, z oszklonym balkonem, całość w stanie deweloperskim (czyli - do wykończenia) plus komórka lokatorska w piwnicy budynku - 2,95 mkw w cenie 387 tys. 500 zł. To daje 12 tys. 800 zł za metr kwadratowy. To mieszkanie w skrajnym budynku, na rogu Góreckiego i Dobrowolskiego, z ekspozycją na południowy wschód. Z kolei 28-metrowa kawalerka na czwartym piętrze wystawiona jest za 355 tys., co daje 12500 zł za metr kwadratowy. W przypadku tej oferty do ceny trzeba doliczyć jeszcze komórkę - 8400 zł za metr, a komórka ma 2,6 metra. Tak, komórka tu kosztuje więcej niż metr kwadratowy mieszkania w innych blokach.