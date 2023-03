Najdroższe psy świata – ranking. Czy wiesz jakie to rasy? Niemal dwa miliony dolarów za szczeniaka...

Najdroższe psy świata. Szczeniaki osiągają zawrotne ceny. Za co płacimy?

Przede wszystkim chodzi o rodowód. Geny, które pochodzą od jednej konkretnej rasy i zostały udokumentowane. Cenne jest także to, czy przodkowie zdobyli nagrody, tytuły i jakie mieli wyjątkowe walory. Dlatego właśnie hodowle psów rasowych dbają o zachowanie ciągłości. A czy to się opłaca ? Bardzo możliwe. Przynajmniej chiński hodowca Zhang Genyun w ten sposób zarobił 12 milionów juanów, czyli około 1,95 mln dolarów – tyle zażądał za złotowłosego szczeniaka mastifa tybetańskiego, co uczyniło tego psiaka najdroższym na świecie.

Jak podaje National Geographic, mastify tybetańskie, które są najdroższymi psami świata, to rasa ukształtowana w sposób naturalny. Ta pierwotna, bez interwencji człowieka, wyjątkowo zdrowa. Są to psy wytrzymałe, imponujące posturą i charakterem. W dodatku gotowe do ciężkiej pracy w trudnych warunkach. Z zadowoleniem śpią w śniegu, nawet gdy temperatura spada do minus 30 stopni. Wiele tybetanów zaczyna w ogóle zauważać budy dopiero, gdy wchodzą w podeszły wiek i zdrowie powoli zaczyna im szwankować.