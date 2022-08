Najdziwniejszy kościół na Śląsku. Kultowa świątynia wzniesiona przez górników w Jastrzębiu-Zdroju. Zobaczcie, jak go budowano Jacek Bombor

Kościół "na górce" parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju to niepowtarzalny projekt! Zbudowali go górnicy, ich żony, dzieci, którzy po ciężkiej pracy w latach 70. szli na budowę, by wznieść w górniczej sypialni miejsce do modlitwy. Za niezwykły projekt odpowiadał architekt, który współtworzył katowickiego Zenita, Superjednostkę, czy wnętrza Katedry Chrystusa Króla