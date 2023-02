Najemcy Galerii Jurajskiej apelują do Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie. Żądają natychmiastowego usunięcia utrudnień w dojeździe Katarzyna Gwara

Część najemców Galerii Jurajskiej w Częstochowie ma już dość przebudowy alei Wojska Polskiego. Twierdzą, że inwestycja ma negatywny wpływ na prowadzone przez nich biznesy. W tej sprawie wystosowali więc specjalną petycję do Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie. Żądają natychmiastowego usunięcia utrudnień w dojeździe do centrum handlowego. Pismo wpłynęło również do prezydenta miasta.