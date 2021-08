"Najemnika śmierć nie tyka" [RECENZJA] Avengersi proszą wygadanego najemnika o pomoc w ratowaniu świata

"Najemnika śmierć nie tyka" to pierwszy tom przygód Deadpoola z nowej serii wydawniczej Marvel Fresh. Autorem tej opowieści jest Skottie Young („Nienawidzę Baśniowa”), a rysunki stworzyli Scott Hepburn i Nic Klein („Thor”). Album zawiera zeszyty #1–6 serii „Deadpool”.

Jakie zadania i problemy będzie musiał tym razem rozwiązać gadatliwy najemnik? Po tym, jak Wade Wilson srodze rozczarował się życiem superbohatera, wykasował sobie pamięć i wrócił do tego, w czym jest najlepszy – najemnikowania! Niestety doskwiera mu brak zleceń, a co za tym idzie – gotówki, wpada więc na pomysł, by zaaranżować własny komiksowy event. Problem w tym, że Avengers nie są zbyt chętni do współpracy. Poszukując łatwiejszych okazji do zarobku, Deadpool trafia do Dziwoświata, odpiera hordy zombie w galerii handlowej i… cierpi na straszną chandrę. Na szczęście w pobliżu są zabójcy gotowi szybko go z niej wyleczyć!