Najładniejsze nowe centrum przesiadkowe w Katowicach to CP Brynów. Węzeł jak kapelusz na dawnej pętli tramwajowej na Kościuszki i Rzepakowej

- CP Brynów jest zdecydowanie najładniejsze, co widać na tych zdjęciach lotniczych. I do tego najbardziej zgodne z tym, co obiecywali na starych wizualizacjach. Będzie można pokazywać przyjezdnym jako kawałek śmiałej architektury - piszą na forum Skyscrapper.

- Czy nie sądzicie, że gdyby to całe zadaszenie było o 1 - 2 m niższe, to lepiej chroniłoby przed zacinającym deszczem? No, ale może chodziło o to, by widok z piętra budynku był na perony, a nie na dach? - piszą internauci na Skyscrapper.