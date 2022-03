Najlepsi młodzi sportowcy w Dąbrowie Górniczej odebrali stypendia i nagrody

- Odnosicie sukcesy na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej. Bardzo się cieszę, że reprezentujecie Dąbrowę Górniczą, nosząc orzełka na piersi. Stypendia to jest część wsparcia, które możemy zaoferować. Cieszy nas także, że rozwój całej infrastruktury, potrzebnej do treningów i przygotowania do startów w zawodach, mistrzostwach, przynosi takie dobre efekty. Będziemy robić wszystko, by te warunki były jak najlepsze. Zawsze będziemy was wspierać i wam kibicować – dodał Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.