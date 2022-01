Najlepsza studniówka w województwie śląskim. O pandemii nikt tu jeszcze nie słyszał

Tak wyglądały studniówki przed pandemią

Dla wielu osób studniówka to impreza, którą pamięta się przez całe życie. Licealiści mają okazję do wspólnego świętowania ostatnich 100 dni do matury. Zaczyna się od tradycyjnego poloneza, często uświetnionego oryginalną choreografią. Wspólne sesje zdjęciowe, przemówienia i co najważniejsze - zabawa do białego rana. Kiedyś to była norma i tradycja. Pandemia niestety pokrzyżowała plany. Ze względu na obostrzenia, już kolejny rok wiele placówek rezygnuje z organizacji studniówki. W innych szkołach organizuje się z zachowaniem różnych, rygorystycznych zasad. W styczniu 2019 roku jeszcze nikt nawet o tym nie myślał, a zabawa na studniówkach była przednia - zobaczcie sami w galerii.