Najlepsze atrakcje w Legendii Śląskim Wesołym Miasteczku. TOP 10 atrakcji w parku rozrywki w Chorzowie

Atrakcje Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka

Legendia to największy park tematyczny w Polsce. Na powierzchni 26 hektarów działa 40 atrakcji dla dzieci i dorosłych. To różne kolejki górskie i karuzele, interaktywne atrakcje i inne. Dominują rodzinne atrakcje dla małych i dużych, ale nie brakuje także bardziej ekstremalnych kolejek, które skutecznie przyspieszają bicie serca. Jakie są ulubione atrakcje gości Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka? Zapytaliśmy o to Pawła Cebulę, dyrektora Legendii.