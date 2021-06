Najlepsze hotele dla psów i kotów w woj. śląskim. Tutaj bezpiecznie zostawisz ziwerzaka na wakacje

Walizki spakowane, hotel wybrany. Wystarczy tylko pojechać i cieszyć się wyczekiwanym urlopem. Pozostaje jednak pytanie. Gdzie zostawić psa lub kota w czasie wyjazdu? Nie wszystkie hotele i pensjonaty są otwarte na przyjazd z pupilem. Czworonogi często zostawiamy pod opieką naszej rodziny. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Wiadomo, że najlepszym rozwiązaniem byłoby spędzić wakacje też z ukochanym psem. Gdy jednak marzymy o wyjeździe, na który nie można zabrać pupila, wtedy trzeba poszukać innych rozwiązań. Obecnie nie jest to problem, bo hotele dla psów i kotów zyskują coraz większą popularność.

Na Śląsku jest sporo hoteli dla psów i kotów. Niektóre to kameralne placówki, inne większe, które oferują też inne usługi, jak strzyżenie i salon psiej urody. To w większości dobrze wyposażone placówki z opiekunami, którzy kochają zwierzęta. Często także z dostępem do opieki weterynaryjnej. Warto zawsze upewnić się w jakich warunkach będzie przebywać pupil, jaki jest plan dnia czy tryb karmienia. W wielu placówkach jest też stały kontakt z właścicielem zwierzaka. Dostaje on zdjęcia, codzienny raport czy filmiki ze swoim pupilem. Zobaczcie w naszej galerii kilka z wielu zwierzęcych hoteli na Śląsku.