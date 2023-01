Najlepsze kryte aquaparki na Śląsku. Top 7 obiektów wodnych w regionie. Zobacz, gdzie warto jechać w weekend. Dojazd maksymalnie do 2 godzin

1. Wodny Park Tychy, ul. Sikorskiego 20, 43-100 Tychy Wodny park w Tychach podzielony jest na kilka stref. Strefa sportowa oferuje basen sportowy, basen z ruchomym dnem, to właśnie tu organizowane są zajęcia Aqua Fitness, AquacyclingAqua Fit and Dance. Kolejna strefa rekreacyjne to baseny. Znajduje się tu basen ze sztuczną falą, wanny z kąpielami solankowymi, liczne atrakcje dla najmłodszych takie jak zabawa w batyskafie, basen ze sztuczną falą, armatki wodne, gejzery, wodospady, fontanny, jeżyki wodne czy grota skarbów. Największą atrakcję stanowi tu strefa surfingu. Miłośnicy saun skorzystają na terenie obiektu z saun suchych i parowych, groty śnieżnej i solnej, basenu schładzającego, tężni, sauny fińskiej czy łaźni piwnych. Na miejscu znajduje się również gabinet masażu, strefa gastronomii, pijalnia soków w strefie saun. Bilet wstępu waha się od 15 do 59 złotych.

Wodny Park Tychy