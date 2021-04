Najlepsze licea, technika i szkoły podstawowe w Katowicach według rankingu portal portalu WaszaEdukacja.pl

Spektakl z muzyką Miuosha na festiwalu w Moskwie pokażą młodzi artyści z Bytomia

Młodzi artyści z bytomskiego Wydziału Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie zaprezentują się w Moskwie. „Zimowy pogrzeb”. Spektakl dyplomowy studentów IV roku z muzyką Miuosha został bowiem zakwalifikowany do udziału w prestiżowym festiwalu Moscow International Theatre Festival of Graduate and Student Performances YOUR CHANCE.