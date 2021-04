Najlepsze licea, technika i szkoły podstawowe w Katowicach według rankingu portalu WaszaEdukacja.pl

Loty z Katowic do Chorwacji, Hiszpanii, Włoch, Bułgarii. Smartwings zaczyna latać z Pyrzowic w maju. 6 nowych tras na lato 2021, z Polski 15

Loty z Katowic do Dubrownika, Splitu, Barcelony, na Kretę, Sycylię i do Bugłarii - to oferta linii Smartwings na lato 2021 z Pyrzowic. Ledwo w marcu dostali pomoc finansową, bo groziła im katastrofa, a już w kwietniu ogłosili nowe połączenia. Z Katowic to ż 6 nowych tras, pierwsze loty - 27 maja 2021. Loty są raz w tygodniu, to formuła czarter mix.